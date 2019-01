Randalierer (21) droht mit E-Scooter und verletzt Polizisten

Weil ein betrunkener 21-Jähriger sich in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt aggressiv verhalten hat, ist er nach dem Hinweis eines Security-Mitarbeiters eines Casinos in der Kärntner Straße festgenommen worden. Zuvor war dieser von dem Randalierer mit einem E-Scooter bedroht worden, der auf der Straße abgestellt war.

Scooter weggeschleudert und beschädigt

Kurz vor 3.00 Uhr war der 21-Jährige mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten, berichtete die Polizei am Sonntag. Den Scooter schleuderte der Mann aus Gabun außerdem mehrmals zu Boden und beschädigte ihn dadurch. Danach flüchtete der Mann, die Beamten fanden ihn aber bald bei einem Imbissstand, wo er weiter herumschrie und schimpfte. Er weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen und "teilte energisch mit, dass er jetzt nach Hause gehen werde", schilderte Polizeisprecher Harald Sörös.

Beamten attackiert und verletzt

Abmahnungen und beruhigendes Einwirken - auch durch einen Begleiter des 21-Jährigen - hätten nichts genutzt, hieß es. Auch im Arrestantenwagen wehrte sich der nunmehr Festgenommene noch so heftig, dass er einen Beamten an der Hand verletzte, der daraufhin vom Dienst abtreten musste. Der 21-Jährige wurde u.a. wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und aggressiven Verhaltens angezeigt.