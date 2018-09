Randalierer bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Ein 45-jähriger Mann hat am Freitagvormittag in der Linzer Straße in Wien-Penzing Polizisten mit dem Umbringen bedroht. Zeugen hatten zuvor die Exekutive verständigt, da der Verdächtige im Stiegenhaus eines Hauses Bierdosen verschüttet und herumgeschrien hat, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Mann verhielt sich vorerst kooperativ gegenüber den Beamten, stellte sein Verhalten ein und bezahlte ein Organmandat in der Höhe von 40 Euro. "Die Amtshandlung war bereits beendet, als der 45-Jährige plötzlich begann, die Polizisten mit dem Umbringen zu bedrohen", hieß es in einer Aussendung der Polizei. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Im Zuge der Personendurchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole.