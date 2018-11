Rapid- und Austria-Fans sind jetzt Freunde

Wien. Die Wiener Linien setzen Austrianer und Rapidler zusammen in eine Straßenbahn. So will man zum Miteinander animieren. Die neue Kampagne zum Miteinander in den Öffis zeigt unterschiedliche Menschen auf drei Sujets, die sich eine Sitzbank teilen. Dazu zählt auch ein Bild, auf dem ein Rapid-Fan neben einem Austrianer Platz nimmt - Anhänger der beiden verfeindeten Stadt-Klubs.

"Die Öffis sind ein Ort, an dem sich ganz unterschiedliche Menschen begegnen und das ist gut so. Weil wir alle im selben Zug oder Bus sitzen, braucht es Regeln, aber vor allem Respekt, Toleranz und Rücksichtnahme, damit sich alle Fahrgäste wohlfühlen", sagt Stadträtin Ulli Sima.