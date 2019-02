Raub-Versuch: Polizei sucht brutales Milchbubi-Trio

Drei junge Männer fuhren am 8. Jänner 2019 um ca. 15.45 Uhr mit der Linie 31 in Richtung Brünner Straße. Drei derzeit unbekannte Täter stiegen zu und bedrohten die Jugendlichen mit einem Messer. Sie forderten Bargeld, schlugen in Richtung der Opfer und bespuckten sie, wie die Polizei berichtet. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Vorfall und stellte sich zwischen Opfer und Täter. Daraufhin verließen die drei Tatverdächtigen die Straßenbahn.

Hinweise (auch anonym) zu den Beschuldigten werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.