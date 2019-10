Wien. In Wien-Liesing ist es am 7. Oktober 2019 in der Zeit von 13-14 Uhr zu zwei Raubüberfällen durch mehrere, derzeit unbekannte Jugendliche gekommen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

In der Anton-Baumgartner-Straße wurde ein 15-Jähriger von einem männlichen und zwei weiblichen Tätern attackiert, ihm wurden zwei Zähne ausgeschlagen und seine Kopfhörer geraubt.

Kurze Zeit später ist es in der Schlimekgasse zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Drei jugendliche männliche Täter bedrohten einen 15-Jährigen mit einem Messer und raubten ihm ebenfalls seine Kopfhörer.

Das Opfer wurde dabei nicht verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, die tatverdächtigen Personen sind derzeit flüchtig.