Raubüberfall auf Klosterkirche: Klosterbrüder schreiben Belohnung aus

Wien. Wie bereits berichtet, ist es am 27. Dezember 2018 zu einem schweren Raub in der Klosterkirche Maria Immaculata gekommen, bei dem fünf der insgesamt sechs Opfer verletzt wurden. Gemäß den Ermittlungen dürfte(n) der Täter / die Täter durch den Bereich der Kirche in das Gebäude eingedrungen sein. Der Täter / die Täter dürfte(n) dabei eine Faustfeuerwaffe sowie diverses Werkzeug mitgeführt haben. Der Tatverdächtige überwältigte in weiterer Folge die verschiedenen Brüder, wobei die Opfer auf brutale Art und Weise durch Schläge und Tritte verletzt wurden. Fünf Personen wurden dabei schwer verletzt, eine davon lebensgefährlich. Zudem wurden alle Opfer gefesselt und geknebelt. Nach den Übergriffen hatte(n) der Täter / die Täter Bargeld sowie diverse Wertgegenstände geraubt und die Flucht durch das Schulgebäude ergriffen. Erst nach circa vier Stunden gelang es einem Bruder sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

30.000 Euro für konkrete Hinweise

Für konkrete Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Verurteilung des Täters / der Täter führen, wird nun eine Belohnung in der Höhe von € 30.000,- für die Dauer von drei Monaten ab jetzt ausgelobt.

Täterbeschreibung:

männlich, 35-45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkler Teint, mittlere kräftige Statur, sprach Deutsch mit slawischem oder polnischem Akzent.

Bekleidung:

braune (dunkle) Wollhaube, grau-schwarzer Anorak, graue Hose, aufgeklebter unechter Bart.

Sachdienliche konkrete Hinweise zur Ausforschung der Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen(en) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsgruppe Pöttler, unter der Telefonnummer 01-31310- DW 33800 erbeten. Alle Hinweise werden wie üblich streng vertraulich behandelt.