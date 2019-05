In der U-Bahn-Station Längenfeldgasse wurde ein Brand gemeldet, weshalb es im Frühverkehr zu zahlreichen Verspätungen auf den Linien der U4 und U6 kam. Die Waggons konnten in der Einsatzzeit nicht in der Station halten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen gegen 8:30 Uhr bei der Station ein.

+++ Mehr dazu in Kürze.