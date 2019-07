Razzia: U2 ist der neue Hotspot der Drogenszene

War es bisher vor allem die Linie U6, davor die U4, so steht jetzt die U2 im Mittelpunkt des Interesses der Drogenfahnder der Polizei.

In der Nacht auf Samstag führten Dutzende Drogenfahnder des Landeskriminalamts an den neuen Hotspots am Donaukanal, am Praterstern und in der Seestadt Aspern eine Großrazzia durch.

Dabei wurden an unterschiedlichen Stellen mithilfe von Drogenhunden insgesamt fünf "Bunker" - Drogenverstecke - gefunden, in denen insgesamt 150 Gramm Cannabis sichergestellt werden konnten. Es gab 11 Drogensicherstellungen und vier Festnahmen dabei. Bei 125 Personenkontrollen wurden auch drei Festnahmen nach Fremdenrecht durchgeführt und ein Dieb auf frischer Tat ertappt.