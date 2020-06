Rettungsauto crasht mit Taxi in Wien

Am Sonntagabend krachte es auf der Troststraße.

Wien. Am Sonntagabend krachte um etwa 20.30 Uhr ein Rettungsauto auf der Troststraße im 10. Bezirk in ein Taxi. Durch den wuchtigen Aufprall, wurde das gelbe Fahrzeug der Firma "40100" gegen ein Schild am Straßenrand geschleudert.

© Viyana Manset Haber

Das Schild bohrte sich in die hintere Fahrgast-Tür. Der Rettungswagen scheint im Einsatz gewesen zu sein, da auf den Bildern noch das eingeschaltete Blaulicht zu sehen ist.

© Viyana Manset Haber

Über verletzte Personen ist noch nichts bekannt. Die Berufsrettung und die Polizei können zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft zu dem Unfall geben.

© Viyana Manset Haber