Riesen-Ansturm auf Parkpickerl in Simmering

Wien. Am Montag startete die Kurzparkzone für das Zentrum des 11. Bezirks (Simmering) und der Ansturm auf die Parkpickerl war riesig. Fotos zeigen lange Schlangen im Magistrat - die Bewohner wollen Parktickets beantragen.

Die Kurzparkzone wird in Simmerings Zentrum wie in den anderen Bezirken außerhalb des Gürtels von Montag bis Freitag (werktags) von 9 bis 19 Uhr gelten. Das Parken ist mit Parkschein oder Handy-Parken maximal 3 Stunden möglich. Mit Parkpickerl parken Bewohnerinnen und Bewohner zeitlich unbegrenzt. In ausgewiesenen Geschäftsstraßen wie der Simmeringer Hauptstraße parkt man von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr (jeweils werktags) maximal 1,5 Stunden, mit Parkpickerl und Parkscheibe kann man ebenfalls bis zu 1,5 Stunden parken.

Der 11. Bezirk ist damit der 18. von 23 Bezirken, in dem nur noch Bewohner ihre Autos in bestimmten Zonen zeitlich unbegrenzt abstellen dürfen – und nur, wenn sie vorher ein Parkpickerl beantragt haben.