Schock-Video: Irrer surft auf Wiener U-Bahn

Auf keinen Fall nachmachen! Schon wieder sorgt ein Video eines sogenannten U-Bahn-Surfers für reichlich Aufregung. Der jungen Mann. fimt sich selbst bei dem lebensgefährlichen Stunt. Im Video, das bereits über 10.000 Mal auf Instagram aufgerufen wurde, springt er plötzlich in der U2-Station Donaubrücke auf den Waggon und klemmt sich am Dach der Bahn fest. Anschließend rast er über die Brücke, steht zwischenzeitlich sogar auf und filmt sich stolz dabei.

Dass diese Aktion nicht nur illegal, sondern auch tödlich enden kann, scheint er dabei zu vergessen. Immer wieder sterben Menschen bei solchen Stunts. "Das ist absolut kein Spaß. Das ist lebensgefährlich", betonen auch die Wiener Linien immer wieder. Zudem behaltet sich das Unternehmen auch stets rechtlche Schritte gegen solche U-Bahn-Surfer vor.

Auch noch an S-Bahn

Aber damit nicht genug. Denn auch vor anderen Verkehrsmitteln macht dieser lebensmüde junge Mann nicht Halt. In einem weiteren Video sitzt er zwar nicht am Dach, aber dafür am Ende einer S-Bahn.