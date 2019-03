Schock bei Landung: Reifenplatzer bei AUA-Maschine

Bei einem Austrian-Airlines-Flug von Wien nach Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien ist am Mittwochnachmittag offenbar bei der Landung ein Reifen geplatzt. Betroffen war eine Dash-8-400-Propellermaschine, meldete das Online-Luftfahrtportal "The Aviation Herald". "Das Flugzeug ist normal gelandet", sagte eine AUA-Sprecherin am Donnerstag auf APA-Anfrage. Für die Passagiere habe keine Gefahr bestanden.



Der Reifenplatzer sei nach der Landung festgestellt worden. Der Rückflug wurde daraufhin gecancelt, erläuterte Pressesprecherin Marleen Pirchner. Die betroffenen Passagiere wurden umgebucht und reisten teilweise noch am Mittwoch über München nach Wien. Die weiteren Fluggäste sollten mit einer größeren Maschine, die am Donnerstag auf der Verbindung eingesetzt wurde, nach Österreich kommen. An Bord des Hinflugs aus Wien war laut AUA auch ein Techniker-Team. Der beschädigte Reifen wird in Sibiu ausgetauscht.