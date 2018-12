Schüsse in Wien: Zeuge schildert den Horror

Die Polizei hat nach den Schüssen in der Wiener City am Freitagnachmittag einen Terrorakt ausgeschlossen. "Es dürfte sich um eine gezielte Straftat handeln", so die Exekutive auf Twitter. Bei der Bluttat ist eine Person getötet worden, ein weiteres Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach dem flüchtigen Täter wird Wien-weit gesucht.

Ein Augenzeuge schildert den Horror-Szenen in der Innenstadt: