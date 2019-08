Schwarzfahrerin attackiert und verletzt Schaffner

Wien. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Wien-Süßenbrunn im Bezirk Donaustadt hat eine 53-Jährige am Freitagnachmittag eine Kontrolleurin attackiert und an der linken Hand verletzt. Nachdem die ÖBB-Mitarbeiterin beanstandet hatte, dass sie keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, wurde die Russin aggressiv und schlug auf dem Bahnsteig zu, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Verletzungen der Kontrolleurin wurden im Spital erstversorgt, es bestand der Verdacht auf Prellungen und Quetschungen. Auch gegenüber den inzwischen alarmierten Polizeibeamten verhielt sich die Russin aggressiv. Sie wurde vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.