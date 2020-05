Schweizerhaus: Ab heute Reservierung

Am 15. Mai öffnet das Schweizerhaus in seine 100. Saison mit besonderen Vorkehrungen.

Das Coronavirus macht es nötig: Die Öffnung des Schweizerhauses im Wiener Prater geschieht mit besonderen Vorkehrungen. Am 15. Mai, ab dem Start, werden Gäste zunächst am Eingang warten müssen, bis sie zum Tisch geführt werden – "wait to be seated", wie das im Fachjargon heißt. Danach kann man etwa zweieinhalb Stunden zusammensitzen.

150-200 Tische warten im Schweizerhaus auf die Gäste. Reservierungen werden ab heute auf der Restaurant-Homepage möglich, wie Inhaber Karl Kolarik gegenüber oe24/ÖSTERREICH sagt.