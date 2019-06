Schwerer Diebstahl in Patientenzimmer: Wer kennt diesen Mann?

Ein bislang unbekannter Täter stahl eine Handtasche samt Geldbörse aus einem unversperrten Kleiderkasten eines Patientenzimmers, während sich das Opfer bei einer Untersuchung befand. Der Vorfall passierte am 26. April zwischen 10.50 und 15.40 Uhr in der Lazarettgasse in Wien-Alsergrund.

Schwerer finanzieller Schaden

Im Anschluss an den Diebstahl wurden vom Tatverdächtigen insgesamt fünf Bankomatbehebungen sowie drei Bezahlvorgänge durchgeführt, wodurch ein hoher finanzieller Schaden entstand. Es wurden die Delikte schwerer Diebstahl, Urkundenunterdrückung sowie Entfremdung unbarer Zahlungsmittel zur Anzeige gebracht.

Bei einer der Bargeldbehebungen wurde der Tatverdächtige gefilmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden nun Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

© LPD Wien

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden telefonisch an das LKA, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.