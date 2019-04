Schwerer Unfall in Wien: Pkw crasht in Fußgänger

Wien. Am Samstagabend um etwa 21.18 Uhr ereignete sich am Broßmannplatz, an der Oberen Alten Donau 6, ein schwerer Unfall. Ein Pkw und ein Fußgänger kollidierten. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu wurde ins Spital gebracht, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Ob er in Lebensgefahr schwebt können die Beamten derzeit noch nicht sagen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist ebenfalls noch unklar. Beim Unfallopfer handelt es sich um einen Mann, der vor Ort notfallmedizinisch versorgt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

