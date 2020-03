Schwerverletzter bei Mercedes-Crash am Handelskai

Am Montagnachmittag krachten ein Mercedes-Lenker und ein Ford-Fiesta ineinander.

Wien. In der Leopoldstadt kam es am Montag gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein schwarzer Mercedes-Lenker und ein silberner Ford-Fiesta krachten zusammen. Rettung und Feuerwehr waren vor Ort. Während des Einsatzes wurde der Bereich beim Handelskai abgesperrt und der Verkehr in die Seitengassen umgeleitet.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Ein Lenker zog sich Prellungen am Kopf und am Knie zu. Der zweit Unfall-Lenker, ein 51-Jähriger wurde schwer verletzt. Er bekam Kopf- und Beinverletzungen.