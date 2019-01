Seniorin in U6-Station attackiert: Gewalttäter geschnappt!

Wie bereits berichtet, wurde eine 85-jährige Frau am 2. November 2018 von einem vorerst unbekannten Täter in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse attackiert und verletzt. Lichtbilder des Tatverdächtigen wurden am 27. Jänner 2019 veröffentlicht.

Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der 56-jährige Beschuldigte (österreichischer Staatsbürger) am 28. Jänner 2019 im Bereich der Kaiserstraße (7. Bezirk) angehalten werden. Er wurde angezeigt.