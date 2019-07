Serie von Gas-Unfällen: 7 Kinder verletzt

Wien. Berufsrettung und Feuerwehr im Dauereinsatz bei tropischen Temperaturen: Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden mussten sie wegen Kohlenmonoxid-Alarms zu drei Unfällen ausrücken. Die Bilanz: zwölf Verletzte, darunter sieben Kinder, durch Gasthermen.

Der erste Unfall passierte in der Taborstraße. „Als eine Mutter ihre Kinder badete, hat der CO-Melder angeschlagen“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Die Familie hatte noch Glück, die Werte waren nicht extrem hoch, es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.

Nicht einmal eine Stunde später in der angrenzenden Haidgasse: Dort war eine 24- Jährige beim Duschen zusammengebrochen. Ursache war ein mobiles Klimagerät. Die Frau, ihre einjährige Tochter und ihr Ehemann (31) kamen ins Krankenhaus. Während des Einsatzes meldete sich noch eine 26-jährige Frau mit ihren vier Kindern. Auch sie waren dem Kohlenmonoxid ausgesetzt, mussten ins Krankenhaus. 50 Minuten später der nächste Einsatz, dieses Mal in Favoriten. In der Triester Straße brach eine 32-Jährige beim Duschen zusammen. Die Frau, ihre Söhne im Alter von acht und neun Jahren sowie der 37-Jährige Ehemann kamen ins Spital: „Auch hier war ein mobiles Klimagerät die Ursache. Dieses stand im Schlafzimmer“, sagte Feiler. Die Geräte saugen den Sauerstoff aus den Wohnungen.