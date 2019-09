Sexy Bankerin: So verjubelte sie das Drogen-Geld

Wilde Partys beim Burning Man Festival in der Wüste von Nevada, Rave-Events auf Ibiza und in Amsterdam, Luxus-Trip in Dubai auf einer Yacht: Eine Wiener Bankangestellte (23) präsentierte sich im Internet wie ein Rockstar.

Ihr Partyleben dürfte sich die gebürtige Salzburgerin mit dem Verkauf von Drogen finanziert haben. Unterstützt wurde sie laut Polizei von ihren Eltern (52, 53), die beim Abpacken und der Logistik halfen. Den Verkauf regelte die 23-Jährige (vertreten von Wolfgang Blaschitz) selbst.

Hauptlieferant

Das Trio befindet sich in Haft. Bei einer Hausdurchsuchung wurden rund 40 Kilo Suchtgift und Videos sichergestellt, die die Mutter mit den Drogen zeigen. Als Hauptlieferant der 23-Jährigen gilt ein pakistanischer Asylwerber, der in Tschechien in Haft sitzt. Brisant: Er hat ein Konto in der Bank der 23-Jährigen. Gegen ihn wird, neben Suchtgifthandel, wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Erhärtet sich der Verdacht, muss geklärt werden, ob ihm die 23-Jährige in ihrer Rolle als Bankerin half.(lae)