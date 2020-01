Slowakische Banden-Chefin erst 18 Jahre alt

Eine Slowakin und ihre drei Mittäter wurden nach einem brutalen Überfall geschnappt.

Wien. Die 18-jährige Banden-Chefin klingelte am 24. Oktober am Rennbahnweg in der Donaustadt an der Wohnungstür eines 22-jährigen Burschen. Sie täuschte ihn, indem sie vorgab, die neue Nachbarin zu sein, und gaukelte vor, Hilfe zu benötigen.

Kaum war die Tür offen, stürmten die Slowakin und ihre drei Mittäter – ein 18-jähriger Slowake, eine 21-Jährige und eine 18-jährige Türkin – in die Wohnung. Anschließend attackierten die vier den jungen Bewohner. Sie schlugen ihn blutig und hielten ihn fest. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Quartett erbeutete elektronische Geräte und einige Gramm Cannabis und flüchtete.

Anonymer Hinweis führte zur Festnahme von Täterin

Drogenmilieu. Die Ermittler konnten auf Videokameraaufnahmen aus der Wohnhausanlage das Foto der „Nachbarin“ sicherstellen. Nach einer Lichtbildveröffentlichung ging ein anonymer Hinweis ein, der zur Festnahme der jungen Slowakin führte. Da das Opfer und die Täter sich aus dem Drogenmilieu gekannt hatten, hatte der 22-Jährige die Telefonnummer von einem der Räuber und gab diese den Ermittlern. Dadurch konnten die restlichen drei am Überfall Beteiligten festgenommen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.