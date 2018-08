"So erlebte ich die Flüchtlings-Randale im Flieger"

Wilde Szenen spielten sich Donnerstagfrüh während des Fluges OS 511 von Wien nach Mailand ab: Ein unbegleiteter Flüchtling aus Ghana, der im Rahmen ­einer Einzelabschiebung ­außer Landes gebracht wurde, begann ÖSTERREICH-Informanten zufolge, im Flugzeug, zu randalieren. Der Linienflug war um 6.40 Uhr früh in Schwechat gestartet. Bevor der Jet um 8.05 Uhr in Mailand-Malpensa landen sollte, überschlugen sich die Ereignisse (siehe Kasten unten).



Denn plötzlich begann der Afrikaner zu randalieren, die Leute zu beschimpfen und um sich zu schlagen. Ein Passagier und eine Flugbegleiterin wurden leicht verletzt.



Letztlich konnten mehrere Personen den Tobenden überwältigen, wobei die Crew den Zwischenfall sehr professionell abgewickelt haben soll. Der Rückflug nach Wien wurde storniert, weil die Mannschaft nicht mehr flugfähig war.



Das Innenministerium bestätigt, dass der Afrikaner (ein Dublin-Fall, der nach Italien zurückgeschickt wurde) die Flugreise ganz allein antrat, sprich: Er wurde einfach in den Flieger gesetzt. Was ­öfters vorkomme, wenn keine Hinweise auf eine Gefährlichkeit vorliege, sagt Ministeriumssprecher Christoph Pölzl. „Wir werden den Vorfall genau ­evaluieren.“



AUA-Sprecher Leonhard Steinmann bestätigt ebenfalls: „Unsere Leute haben sehr deeskalierend reagiert“, so Steinmann. Die Crew übergab den Mann den italienischen Behörden in Mailand. (kor)

Passagier schildert den Horror bei Flug OS 511

Ein Informant an Bord erzählt geschockt von den Ereignissen am Flug nach Italien.