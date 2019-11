So überrascht die Cobra Terroristen

Cobra & Co. werden dann gerufen, wenn es brenzlig wird. Auch während den Ausschreitungen in der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag, als eine Massenschlägerei auf der Fortgehmeile Rudolfskai eskaliert. Ein Türsteher hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei über die Rauferei informiert. Aufgrund der aggressiven Stimmung an Ort und Stelle forderten die Beamten Unterstützung an. Bereits kurz darauf sollen Nachschwärmer damit begonnen haben, die Polizisten mit Gegenständen zu bewerfen.

Zur Unterstützung der Kollegen rückten die Einsatzkräfte der Cobra an. Die Spezialeinheit, die WEGA und das Jagdkommando werden immer zu besonders heiklen Einsätzen gerufen. Um sich in solch Ausnahmesituationen zurechtzufinden, trainieren die Beamten der Einsatzkommandos in verschiedenen Übungen den Ernstfall, darunter fällt auch ein möglicher Terroranschlag.

Ein Video auf Instagram zeigt nun, wie ein solches Training abläuft und was die Beamten alles auf sich nehmen müssen.