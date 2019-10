So wird das Super-Weekend

Wien. Ob Dirndl-Spaß auf der Wiener Wiesn und den „Stürmischen Tagen“ in Stammersdorf oder doch lieber Party-Feeling im Wiener Prater – ab heute geht in ganz Wien wieder die Post ab. Den Anfang macht die jährliche „FM4 Unlimited“-Party im Wiener Prater. Ab 20 Uhr beginnt die Fete am gerade neu eröffneten Calafati-Platz. 25 Acts aus Österreich sind mit dabei, außerdem kann man bis Mitternacht einige Fahrgeschäfte gratis nutzen.



Sturm kann man bei den „Stürmischen Tage“ in Stammersdorf (Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Stammersdorfer Kellergassen) genießen. Einmal in die Tracht geschlüpft, kann es auf die Wiener Wiesn gehen, dort gibt es wieder das ganze Wochenende über ein Mega-Partyprogramm mit Musik-Acts wie Die Lauser am Samstag, 18.30 Uhr, im Gösser Zelt.

Am Sonntag wartet auf alle Comic-Fans ein Highlight. Auf der Vienna Comix hat man am Sonntag von 10 bis 16 Uhr die Chance, Comic-Klassiker zu durchstöbern.