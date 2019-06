Spaziergängerin am Wiener Leopoldsberg abgestürzt

Wien. Eine Wienerin (79) ist am Sonntag bei einer Wanderung auf dem Leopoldsberg abgestürzt. Nach einer Suchaktion mit dem Wiener Rettungshubschrauber wurde die verletzte Patientin mittels Seilwinde geborgen, wie die Berufsrettung Wien in einer Aussendung schreibt.

© Berufsrettung Wien, Samariterbund



Die Spaziergängerin rutschte am Sonntag, 2. Juni, gegen 16.30 Uhr am Leopoldsberg auf einem Wanderweg aus und stürzte in steilem Gelände rund sieben Meter in die Tiefe. Aufgrund ihrer Verletzungen konnte sie nicht mehr selbstständig weitergehen und rief den Notruf. Der Wiener Rettungshubschrauber überflog das Gebiet und konnte die Dame im Wald entdecken, zeitgleich wurden Rettungsteams, Berufsfeuerwehr Wien und Polizei alarmiert.

© Berufsrettung Wien, Samariterbund



Die Patientin wurde durch die Teams von Berufsrettung und Samariterbund notfallmedizinisch versorgt. In einer Rettungswanne wurde sie gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Wien unter Leinensicherung einige Meter abwärts auf eine Lichtung bewegt. Zur Rettung wurde der mit einer Seilwinde ausgestattete Rettungshubschrauber aus Wiener Neustadt angefordert. Mit Unterstützung aller Einsatzkräfte konnte die Verletzte aus dem Waldstück gerettet werden. Sie hat sich bei dem Unfall einen Knochenbruch im zugezogen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus geflogen.