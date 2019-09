Spektakulärer Auto-Brand mitten in Wien

Wien. Am Samstagabend kam es, um etwa 17.30 Uhr, in der Ottakringerstraße, offenbar unweit des Gürtels, wie auf den Leser-Fotos zu sehen ist, zu einem spektakulären Brand. Der Motorraum eines Pkws fing aus noch unbekannter Ursache zu brennen an. Verletzt wurde dabei niemand.

© Leserreporter

Wiener-Linien-Fahrer löscht den Brand

Die Stichflamme stieg meterhoch auf und schockierte Passanten blieben stehen. Ein Wiener-Linien-Fahrer reagierte blitzschnell und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher großteils eindämmen. Als die Feuerwehr mit einem Fahrzeug vor Ort war, brauchten sie nur noch Nachlöscharbeiten am Auto vornehmen. Anschließend wurde der Pkw von den Einsatzkräften vom Brandort gebracht, wie der Pressesprecher gegenüber oe24 berichtet.