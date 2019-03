Spektakulärer Massen-Crash vor Blumengeschäft in Wien

Wien. Erheblicher Blechschaden entstand am Samstagabend um etwa 19 Uhr auf der Pragerstraße im 21. Bezirk. Bei einem Verkehrsunfall direkt vor einem Blumengeschäft waren gleich mehrere Autos betroffen. Offenbar ist ein Lenker in geparkte Autos gerammt, wie es auf den Fotos aussieht. Die Polizei bestätigt den Unfall gegenüber oe24, will aber noch nicht mehr dazu sagen. Ein Pkw landete dabei laut Feuerwehrsprecher auf dem Dach. Die Fahrzeug-Insassen konnten alle ihre Autos selbstständig verlassen und wurden von den eintreffenden Polizisten sowie der Rettung versorgt.

Die Wucht des Aufpralls dürfte aber gewaltig gewesen sein. Immerhin scheint es die Pkws weggeschleudert zu haben. Ein rotes Auto rammte nur knapp nicht in das Blumengeschäft selbst. Es blieb so nahe stehen, dass offenbar die verglaste automatische Doppeltür aufging.

Mindestens drei Autos waren demoliert, wie auf den Fotos zu erkennen ist. Es könnten aber auch noch mehr sein. "Mehrere Autos" seien beschädigt, so die Polizei Wien.

Die Feuerwehr Wien war mit vier Fahrzeugen und 18 Mann etwa zwei Stunden im Einsatz. Die Straße war in dieser Zeit nur eingeschränkt befahrbar.

