Spektakulärer Pkw-Brand in Wien

An der Brigittenauer Lände fing ein Auto Feuer.

Wien. Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem spektakulären Auto-Brand an der Brigittenauer Lände, im 20. Wiener Gemeindebezirk. Die Feuerwehr wurde um 17.20 Uhr alarmiert und rückte mit einem Fahrzeug an. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz auch schon wieder beendet.

Ob das Auto während der Fahrt Feuer fing und der Fahrer noch an die Seite fahren konnte, oder ob der Pkw bereits geparkt war und aus anderen Gründen in Brand geriet, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie der Feuerwehr-Sprecher gegenüber oe24 berichtet.