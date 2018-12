Zu einem "regungslosen Mann in einem Auto" ist die Polizei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am Sonntag gerufen worden. Die Streife fand in der Felberstraße einen am Fahrersitz bei laufendem Motor schlafenden 44-Jährigen vor. Nach dem Aufwecken wurde der Mann aggressiv. Seine Aussagen und Drohungen lassen darauf schließen, dass es sich um einen Staatsverweigerer handelt. Er wurde festgenommen.

Mann drohte Beamten mit Job-Verlust

Der Mann verhielt sich äußert unkooperativ, berichtete die Polizei am Montag. Er beschimpfte die Ordnungshüter und drohte ihnen mit einem Anwalt und dem Job-Verlust. Einen Alkotest verweigerte der 44-Jährige, der "trotz mehrfacher Abmahnung" sein Verhalten nicht änderte. Daher wurde er festgenommen und mehrfach angezeigt - u.a. wegen Lärmbelästigung, aggressiven Verhaltens und Verstoßes gegen die Campingverordnung. Den Führerschein ist er auch vorläufig los.