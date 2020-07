Stau-Chaos im Wiener Frühverkehr: Stillstand auf A23

Erneut sorgt ein Mega-Stau in der Hauptstadt für Chaos. Dieses Mal herrschtre aufgrund eines Rettungseinsatzes mit Hubschrauber Stillstand auf der Tangente.

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auch am Donnerstag ging im Wiener Frühverkehr nichts mehr. Ein Rettungseinsatz auf der Südosttangente (A23) am Altmannsdorfer Ast legte alles lahm. In Richtung Altmannsdorfer Straße ging aufgrund einer Heli-Landung nichts mehr. Der ÖAMTC-Hubschrauber landete mitten auf der Fahrbahn.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Aber auch auf der A22 bildete sich eine Blechlawine Knoten Kaisermühlen.