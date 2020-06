Nach einem Unfall auf der Ostautobahn (A4) zwischen Schrägseilbrücke und Knoten Prater in Richtung Zentrum hat sich am Mittwoch gegen 7.15 Uhr ein Stau im Wiener Frühverkehr gebildet. Laut ÖAMTC reichte die Blechschlange rund zehn Kilometer bis zum Knoten Schwechat zurück. Auch auf der Südost-Tangente (A23) kam es in den Baustellenbereichen zwischen Verteilerkreis und Stadlau zu Verzögerungen.