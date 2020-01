Stau-Chaos rund um Wien

Gleich mehrere Unfälle stressen die unzähligen Wiener Pendler.

Der Montag, der 13. Jänner startet mit erwartungsgemäß dichtem Verkehrsaufkommen. Es gingen zahlreiche Unfallmeldungen beim ARBÖ Verkehrsdienst ein. "Ein Unfall auf der Donauuferautobahn (A22) sorgt in Richtung Stockerau auf Höhe Kaisermühlen bereits für Stress. Der Stau reicht bis auf die Südosttangente (A23) zurück, wo jetzt auch noch auf der Praterbrücke ein Unfall passiert ist. Über eine Stunde Zeitverlust müssen die Autofahrer bereits in Kauf nehmen", meldet Jürgen Fraberger vom ARBÖ. Beinahe im Minutentakt kommen auch noch neue Unfälle hinzu. So muss derzeit auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) in Richtung Vösendorf auf Höhe Leopoldsdorf mit Behinderungen und Stau gerechnet werden.

"Der Weg nach Wien erstreckt sich heute alles andere als leicht. Bis zu 30 Minuten verliert man auf der Ostautobahn (A4), und die Tangente steht in Richtung Norden bis auf die Südautobahn (A2) zurück, weshalb man ab Höhe Wiener Neudorf mit Stop-and-go-Verkehr rechnen muss", so Jürgen Fraberger vom ARBÖ Infodienst abschließend.