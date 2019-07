Stinker-Protest gegen Simas Duft-U-Bahn

Ob die Verkehrsstadträtin da den richtigen Riecher hatte? Seit Ulli Sima ihre Idee von der parfümierten Wiener U-Bahn präsentierte gehen auf Facebook, Twitter und Co. die Wogen hoch.

„Relax“, „Energize“, „Fresh White Tea“, „Happy Enjoy“: Mit diesen vier Düften wollen die Wiener Linien gegen strenge Gerüche in den U-Bahnen vorgehen. Zwei U1-und zwei U6-Züge sind bis Ende Juli „duftend“ unterwegs. Bei diesem Probeversuch sollen Fahrgäste mitbestimmen, welcher Duft am besten gefällt – oder ob sie überhaupt gegen parfümierte U-Bahnen sind.

Shitstorm

Trotz intensivster Moderation durch das Social Media Team der Wiener Linien brach ein regelrechter Shitstorm auf Ulli Sima herein – auf Facebook und vor allem Twitter wurde der Vorschlag der Wiener Linien in Grund und Boden kritisiert.

Einzelkämpfer Juan Son hält Sima am Schmäh

Der Floridsdorfer Spaß-Guerillero Juan Son schießt jetzt aber den Vogel ab: Der Blogger, der schon das Leberkäs-Semmel-Essen gegen das Ess-Verbot in der U6 angeleiert hatte, fordert jetzt die Community auf, am 31. Juli am Bahnhof Floridsdorf um 18 Uhr zur gemeinsamen U-Bahn-Demo anzutreten. Motto: „Wir wollen den Gestank in der U6 erhalten. Zeit, denen da oben zu zeigen, dass wir auf unsere Kultur stolz sind.“ Und außerdem: „Wir essen dann wieder Döner in der U6.“ Josef Galley

© Screenshot/Facebook