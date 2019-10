Störung: Flughafen-Zug CAT fährt nicht mehr

Wien. Wegen einer Störung fahren derzeit die CAT Flughafen-Züge in Wien nicht.

"Wegen einer Störung ist die Benutzung des CAT im Moment leider nicht möglich", heißt es auf der Homepage des Wiener City Airport Trains. Es wurde ein Schienen-Ersatzverkehr eingerichtet. Busse fahren am Flughafen Wien-Schwechat vor der Ankunftshalle, Haltestelle Nr. 1, und in Wien-Mitte gegenüber dem Justizzentrum in der Marxergasse ab.