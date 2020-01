Streit eskaliert: 41-Jähriger zündet Keller an

Der 41-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Wien. Auf ungewöhnliche Weise hat ein Österreicher am Freitag versucht, eine Aussprache mit einem Bekannten in Wien-Simmering zu erzwingen. Da ihn sein Freund nicht in die Wohnung ließ, zündete er kurzerhand in dem Haus ein Kellerabteil an. Der 41-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

