Streit eskalierte - Vater bedrohte Sohn mit Messer

Zwischen Vater und Sohn ist in der Nacht auf Montag in Wien-Leopoldstadt ein Streit entbrannt. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei in den zweiten Wiener Gemeindebezirk gerufen: Ein 48-Jähriger stritt mit seinem Sohn. Als die Auseinandersetzung eskalierte, griff der Mann zu einem Messer und bedrohte seinen 23-jährigen Sohn.

Der 23-Jährige konnte seinem Vater das Messer entreißen. Dabei erlitt er leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der Vater wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag.