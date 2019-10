Streit um bellenden Hund in Wien: 46-Jähriger zeigte Klappmesser

Wien. Ein bellender Hund ist offenbar der Auslöser für einen Streit zwischen zwei Männern im Stiegenhaus einer Wohnanlage in Wien-Favoriten gewesen. Im Zuge der Auseinandersetzung in der Nacht auf Freitag soll ein 46-Jähriger ein Klappmesser hervorgeholt und seinem Kontrahenten gedroht haben. Er wurde laut Polizei vorübergehend festgenommen.

Der 25-jährige Hundebesitzer flüchtete in seine Wohnung in der Ettenreichgasse und verständigte die Polizei. Der Beschuldigte wurde im Zuge der Fahndung in einem nahe gelegenen Kaffeehaus angehalten.