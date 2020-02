Rund 1.500 Haushalte sind am Dienstag in der Früh ohne strom gewesen.

Rund 1.500 Haushalte sind am Dienstag in der Früh von einem Stromausfall in Wien-Penzing betroffen gewesen. Gegen 8.15 Uhr waren aber bereits "95 Prozent wieder am Netz", wie ein Sprecher der Wiener Netze der APA sagte. Die Ursachenforschung war im Gange.

Von dem Stromausfall waren auch ein paar angrenzende Haushalte in Ottakring betroffen. Eine Reserveleitung des Wilhelminenspitals wurde ebenfalls kurz nicht versorgt. "Das Spital war aber niemals ohne Strom", so der Sprecher.