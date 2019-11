Stromausfall in Wien-Favoriten

Eine Störung der Wiener Netze knipste am Dienstagabend im 10. Wiener Gemeindebezirk die Lichter aus.

Und plötzlich wurde es dunkel. Am Dienstagabend gingen in Wien-Favoriten großteils die Lichter aus. Ganze Straßen waren in Dunkelheit gehüllt.

Wie es auf der Webseite der Wiener Netze heißt, kam es um 18:46 zur Störung. Der genaue Grund wurde nicht genannt.

Derzeit ist die Dauer der Störung leider nicht absehbar. Allerdings informieren die Wiener Netze, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.

Stromausfall: Das müssen Sie beachten

Im Falle eines Stromausfalls sollten Sie laut Wiener Netze Folgendes beachten: