Stromleitung stürzt auf Fahrbahn: Öffi-Chaos in Wien

Eine heruntergestürzte Stromleitung sorgte am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Wiener Gürtel für ein kleines Öffi-Chaos. Gleich vier Straßenbahnlinien waren von dem Fahrleitungsgebrechen in der Thaliastraße betroffen.

Betrieb der Linie 46 vorerst eingestellt

Die Linie 9 fährt nur zwischen Gersthof und Johann-Nepomuk-Berger-Platz, bzw. Westbahnhof und Schweglerstraße. Die Linie 10 fährt nur zwischen Unter St.-Veit und Penzinger Straße, die Linie 44 fährt nur zwischen Schottentor und Johann-Nepomuk-Berger-Platz.

Ein Fahrbetrieb der Linie 46 ist derzeit erst gar nicht möglich.

Auf U3 und Buslinien ausweichen

Die Wiener Linien raten den Fahrgästen ersatzweise auf die U3, sowie die Linien 10A und 48A auszuweichen. Wie lange die Störung noch andauert, war vorerst nicht absehbar.