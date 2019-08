Syrer stach Ehefrau mit Messer in Wange

Wien. Der 33-jährige Zuwanderer und seine um acht Jahre ältere Gattin hatten, was man salopp als „Beziehungsstreit“ bezeichnet. Doch den Araber regte die Situation derart auf, dass er ein Messer zückte und seiner Gattin eine tiefe Schnittverletzung auf der rechten Wange zufügte.

Blutend und in Todesangst sah die Frau nur einen Ausweg, schleppte sich in den Supermarkt in der Wallen­steinstraße und suchte Hilfe bei den dortigen Angestellten. Daraufhin rannte der Angreifer davon.

Festnahme des Gesuchten auf offener Straße

Die sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatortes verlief Dienstagnachmittag ergebnislos. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde die Festnahme verfügt.

Der 33-jährige Tatverdächtige konnte schließlich in der Nacht in Meidling auf offener Straße festgenommen werden. Die Ermittlungen sind zurzeit im Gange.