Täter wollte Verbrechen mit WhatsApp verschleiern

Der Verdächtige schwört jetzt: „Ich war’s nicht.“ Doch die Indizien sprechen gegen ihn.

Wien. Entdeckt wurde das Mordopfer Birgit H. am 28. Jänner in ihrer Wohnung in Floridsdorf. Tatzeitpunkt dürfte etwa 5 Tage vor der Auffindung gewesen sein. Als Tatverdächtiger wurde ihr aktueller On-Off-Freund Leopold W. verhaftet. Bei ihm bzw. bei seiner Mutter, wo der 37-Jährige wohnte, wurden Birgits Handy und ihre Bankomatkarte gefunden.

Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, war mit dem Smartphone des Mordopfers zu einem Zeitpunkt, als die 28-Jährige bereits tot war, hantiert worden. Konkret schrieb jemand per WhatsApp an die Eltern von Birgit, dass sie mit einem gewissen G. (auf den gleichzeitig der Verdacht gelenkt werden sollte) verreisen werde und sich keiner Sorgen machen solle.

Untergejubelt. Die Wortwahl bei der WhatsApp-Message war so ungewöhnlich, dass der Vater von Birgit zur Adresse seiner Tochter raste – und dort das Verbrechen aufdecken musste. Zum Handy und der Bankomatkarte des Opfers schwieg Leopold W. anfangs nur, später meinte der beschäftigungslose Hausmeister, dass ihm jemand die Beweise untergeschoben habe. Seine Erklärung: Er habe einen Schlüssel zu Birgits Wohnung und sie zu seiner gehabt. So habe der wahre Täter bei ihm einbrechen können.

Dem widerspricht das Umfeld des Opfers vehement. Laut einer Informantin wusste nämlich niemand, lange Zeit nicht einmal Birgit, wo W. tatsächlich wohnte, und die Adresse seiner Mutter kannte schon gar niemand. „Genau deshalb wollte sich Birgit von ihm trennen. Er hat immer nur gelogen und ihr sogar mehrmals Geld gestohlen. Da hat sie so erzürnt. Sie wollte sich trennen.“ Kam es beim Versuch, einen Schlussstrich zu ziehen, zum Verbrechen? Für W. gilt die Unschuldsvermutung.