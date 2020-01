Taschendiebstahl: Zwei Frauen festgenommen

Die Polizei nahm eine Gruppe Taschendiebinnen fest.

Wien. Polizisten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Ost, Gruppe Taschendiebstahl, wurden am 7. Jänner 2020 auf zwei Frauen aufmerksam, die sich rund um Bankfilialen auffällig verhielten und immer wieder ältere Personen genauer beobachteten und verfolgten. Da sich offensichtlich keine passende Gelegenheit für ein etwaiges Bankanschlussdelikt ergeben hatte, gingen die beiden bulgarischen Staatsangehörigen in ein Bekleidungsgeschäft und begingen in professioneller Weise einen Geldbörsendiebstahl. Die 41- und die 51-Jährige konnten noch in der Nähe des Tatortes angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der Aktbearbeitung durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, konnten den beschuldigten Frauen noch zwei Bankanschlussdelikte vom November und Dezember 2019 zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen befinden sich in Haft.