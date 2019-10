Wien. Ein 32-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch mit einem Taxiraub in Wien-Döbling gescheitert. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer bedrohte der Mann in der Iglaseestraße von der Rückbank aus den Lenker mit einem Messer und forderte Geld. Doch der Lenker reagierte rasch: Er bremste abrupt, fuhr ebenso plötzlich wieder los und brachte den Räuber dadurch aus dem Gleichgewicht.

Bei der Aktion wurden zwar ein Pkw und ein Motorrad beschädigt, der Täter hatte aber genug. Der österreichische Staatsbürger flüchtete zu Fuß aus dem Wagen. Die Polizei schnappte ihn jedoch kurze Zeit später im Zuge der Fahndung. Der Taxler erlitt einen Schock.