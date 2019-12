Teenie-Räuber: Mit Fäusten Bonbons erbeutet

Zwei Passanten wurden in der Wiener City attackiert und verletzt.

Zwei Jugendliche haben in der Nacht auf Montag in der Wiener Innenstadt zwei Passanten überfallen und mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt. Als Beute ergatterten sie in einem Fall lediglich Pfefferminzbonbons, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Die Verdächtigen, ein 16-jähriger syrischer Staatsbürger und ein 17-jähriger Österreicher, schlugen Dittrich zufolge zwischen 1.00 und 3.00 Uhr am Opernring zu. Zunächst attackierten sie einen Mann vor einer Diskothek und raubten ihm die Bonbons. Später griffen sie unweit des ersten Tatortes einen weiteren Mann an, schlugen ihm ebenfalls ins Gesicht und verlangten Bargeld für eine Taxifahrt.

Inzwischen war jedoch die Polizei verständigt worden. Die Beamten nahmen die beiden Jugendlichen fest. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass weitere ähnlich gelagerte Taten auf das Konto der Räuber gehen. Die beiden Passanten wurden im Gesichtsbereich verletzt.