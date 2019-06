Teenie-Räuber wollten 28-Jährigem Rucksack abknöpfen

Wien. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag versuchten, mehrere Personen einem Mann am Donaukanal seinen Rucksack zu entreißen. Der Vorfall fand, wie zahlreiche andere in jüngster Vergangenheit, in der Nähe des Szenelokals Flex am Treppelweg statt. Augenzeugen bemerkten den Raubversuch und verständigten die Polizei. Das 28-jährige Raubopfer blieb unverletzt und die Täter flohen. Kurze Zeit später konnten jedoch zwei 16 Jahre alte Burschen gefasst und von dem 28-Jährigen identifiziert werden.

Laut Angaben der Polizei kommt es in diesem Bereich des Donaukanals immer wieder zu strafbaren Handlungen in den Bereichen Suchtmittel, Eigentums- sowie Gewaltkriminalität.