Teenie terrorisiert U-Bahn-Fahrgäste

Zunächst wurde der 17-Jährige selbst in der U-Bahn beraubt – wenig später machte er sich seinerseits zu einem Raubzug auf.

Wien. Ein unbekannter Täter attackierte in einem U-Bahnwaggon einen 17-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht, raubte 30,- Euro sowie ein Mobiltelefon und flüchtete, als der Zug in der Station Stadion angehalten hatte. Eine Sofortfahndung durch die verständigten Polizisten verlief negativ. Der 17-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien mit Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.20 Uhr kam es im 22. Bezirk in der U-Bahnstation Aspern Nord erneut zu einem Vorfall mit Beteiligung des 17-Jährigen. In einem U-Bahnwaggon versuchte der junge Mann durch verbale Androhungen, er habe eine Waffe bei sich, Bargeld von den Fahrgästen zu bekommen. Ein Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den 17-Jährigen bei seinem Fluchtversuch. Der 17-Jährige (österreichischer Staatsbürger) wurde noch in der Station Aspern Nord von den Beamten festgenommen.