Teenies bewarfen Wagen von Polizisten mit Eiern

Wien. Drei Mädchen und drei Burschen waren am Mittwoch auf der Prager Straße in Floridsdorf unterwegs. Als ein Polizist außer Dienst mit seinem Auto vorbeifuhr, bewarfen sie das Fahrzeug mit rohen Eiern. Um die Teenager zur Rede zu stellen, hielt der Beamte an und stieg aus. Der Großteil der Beschuldigten flüchtete sofort, einer blieb ­jedoch stehen und zog eine Pistole. Selbst als der Beamte ihn darauf hinwies, dass er Polizist sei, ignorierte der 14-Jährige die Aufforderung, die Waffe auf den ­Boden zu legen. Bei der Entwaffnung des Burschen ­kassierte der Beamte zwei Schläge ins Gesicht. Die alarmierte Polizei stellte die Waffe, die sich als Attrappe entpuppte, sicher. Der Österreicher wurde angezeigt.