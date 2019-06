Terror-Drohung in Wien-Seestadt: Polizei ermittelt

Wien. Der Wiener Gemeindebezirk Donaustadt kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nachdem zwei Prügel-Attacken von Jugendbanden in der Seestadt im 22. Bezirk bekannt wurden, ermittelt nun der Verfassungsschutz wegen einer Terror-Drohung.

In den sozialen Netzwerken kursiert eine Nachricht einer Anschlagsdrohung. In der Nachricht ist eine Pistole zu sehen und ein Text im Stil einer Instagram-Story. Der Verfasser droht Bewohnern der Seestadt mit einem "Geschenk" und kündigt in gebrochenem Deutsch an, einen Terror-Anschlag zu verüben.

Unter anderem steht in der Nachricht: "Ich komme morgen Seestadt mit ein Geschenk für euch, werde dort Terroranschläge machen".